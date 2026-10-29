Berlin (dpa/bb) – Ein Taxifahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte gestorben. Eine weitere Person wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge ist der Taxifahrer kurz nach 0 Uhr auf der Torstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dabei sei der Mann so stark verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Person im anderen Fahrzeug wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.





Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist laut Polizei bisher unklar. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte sie nicht. Eine kurzzeitige Fahrbahnsperrung wurde wieder aufgehoben.