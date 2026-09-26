Berlin (dpa/bb) – Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages von Gewerkschaften und Initiativen haben in Berlin mehrere Tausend Menschen gegen Kürzungen beim Sozialstaat demonstriert. Die Polizei sprach von 5.500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, der DGB von 12.000. Unter dem Motto «Hart verdient. Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente» forderten sie bei einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus Reformen, wirtschaftlichen Aufschwung mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden.

Angestellt und Arbeiter dürften «nicht mit weniger Leistung, höheren Kosten und neuen Hürden abgespeist werden», sondern hätten Anspruch auf gute Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit und eine verlässliche Rente. Die Proteste richteten sich etwa gegen längere und flexiblere Arbeitszeiten, ein höheres Rentenalter und geringere Renten. Zu dem Bündnis der Veranstalter gehörten der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie Sozial-, Wohlfahrts- und Umweltverbände.



