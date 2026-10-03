Berlin (dpa) – Mehrere tausend Menschen haben in Berlin gegen militärische Aufrüstung und eine mögliche Wehrpflicht demonstriert. Unter dem Motto «Nein zu Hochrüstung, Wehrpflicht und Krieg! – Für Frieden, demokratische Rechte und soziale Sicherheit» hatte ein Aktionsbündnis aus mehreren Initiativen zu der Demonstration aufgerufen.

Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 5.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie zogen vom Brandenburger Tor aus durch Mitte. Die Organisatoren sprachen hingegen von mehr als 20.000 Demonstrierenden in der Hauptstadt. Die Abschlusskundgebung war erneut vor dem Brandenburger Tor geplant. Auch in Stuttgart hatten die Veranstalter eine Demonstration geplant.





Schon am Freitag hatten mehrere tausend vornehmlich junge Menschen gegen eine mögliche Wehrpflicht vor dem Brandenburger Tor protestiert. Auf der Bühne der Veranstalter trat am Abend auch die Berliner Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. auf.