Berlin (dpa/bb) – Rund 6.400 Kinder in Berlin haben dieses Jahr in den Ferien an den kostenlosen Schwimmintensivkursen des Landessportbunds Berlin teilgenommen. Insgesamt seien 4.834 Schwimmabzeichen erworben worden, teilte die Bildungsverwaltung mit. Darunter waren den Angaben nach 1.601 Seepferdchen, 2.486 Bronze- und 747 Silber-Abzeichen.

Die Kurse richten sich an Schülerinnen und Schüler von der vierten bis zur zehnten Klasse, die ihre Schwimmfähigkeiten verbessern oder sicheres Schwimmen lernen wollen. Finanziert wird das Ganze von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Auch inklusive Kursangebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen waren den Angaben nach Teil des Programms.





Die Kurse sind kostenlos und sollen auch 2027 in den Oster-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden.

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) können schätzungsweise 40 Prozent aller Grundschulkinder in Deutschland am Ende ihrer Grundschulzeit nicht sicher schwimmen. 20 Prozent können den Angaben nach gar nicht schwimmen.