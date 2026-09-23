Berlin (dpa/bb) – Nach dem Taser-Einsatz gegen einen 14-Jährigen in Berlin-Köpenick ist gegen einen Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt eingeleitet worden. Der Polizei zufolge wird nun ermittelt, ob der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) durch den Beamten rechtmäßig war.

Das DEIG, umgangssprachlich Taser genannt, schießt bei Abzug zwei Pfeile mittels Stickstoffgas ab. Die etwa zweieinhalb Zentimeter kurzen Pfeile leiten nach Auftreffen auf das Ziel mittels dünner Drähte einen Strom mit niedriger Ohmzahl in den Körper.





Einsatz des DEIG nach Flucht mit E-Scooter

Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer war am Dienstagnachmittag vor einer Verkehrskontrolle in Berlin-Köpenick geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurde er mit deutlich zu schneller Geschwindigkeit gemessen. Als Beamte den 14-Jährigen mit einem Einsatzwagen einholten, sei er davon gefahren und kurz darauf bei offenbar weiter überhöhter Geschwindigkeit gestürzt.

14-Jähriger am Rumpf verletzt

Als der 14-Jährige zu Fuß flüchtete, sei ihm ein Polizist gefolgt und habe sein DEIG ausgelöst. Dabei wurde der Junge am Rumpf verletzt und musste von Rettungskräften ambulant behandelt werden, wie es hieß.

Auch gegen den 14-Jährigen wird nach Polizeiangaben ermittelt – wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.