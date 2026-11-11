Berlin (dpa) – Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber. Die Tarifkommissionen für Berlin-Brandenburg sowie für Sachsen haben beschlossen, mit ganztägigen Ausständen «auf die Arbeitgeber-Blockade» zu antworten, wie die IG Metall mitteilte.

«Jetzt legen wir die Betriebe rund um die Uhr still», sagte Bezirksleiter Jan Otto. «Ohne einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeber wird es in dieser Tarifauseinandersetzung keine Einigung geben.» Den formellen Beschluss für die ganztägigen Warnstreiks fasst der Bundesvorstand der Gewerkschaft am Donnerstag.





In dem Tarifkonflikt war die dritte Verhandlungsrunde zuletzt bundesweit ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.