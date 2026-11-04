Berlin (dpa/bb) – Rund sieben Wochen vor Weihnachten läutet eine Ausstellung im Museum Dark Matter die vorweihnachtliche Stimmung ein. Auf 1.000 Quadratmetern entfaltet sich eine beleuchtete Winterlandschaft mit einem schwebenden Wald aus 600 Tannenbäumen und mehr als 300.000 Lichtpunkten, wie das Museum mitteilte.

Im Zentrum der Ausstellung liegt eine Eisbahn, die ebenfalls Bestandteil der Lichtinszenierung ist. Tausende ins Eis eingebundene Lichter verwandeln den Boden in eine riesige Bildfläche. Besucherinnen und Besucher können vor Ort für fünf Euro Schlittschuhe ausleihen.





Tickets für die Ausstellung «Winterlights» zum regulären Preis kosten von Dienstag bis Freitag 17 Euro, an Wochenenden und Feiertagen 19 Euro. Es gibt Ermäßigungen für Studierende und Kinder. Tickets sollten online gebucht werden. Vor Ort werden den Angaben nach nur in Ausnahmefällen Tickets verkauft.

Die Ausstellung ist vom 4. November bis zum 14. Februar zu sehen. Im vergangenen Jahr gab es schon eine ähnliche Ausstellung.