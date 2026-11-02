Berlin (dpa/bb) – Zwei maskierte Männer haben in Köpenick mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe eine Tankstelle überfallen und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich erbeutet. Das teilte die Polizei mit. Gegen 23.20 Uhr betraten sie in der Nacht den Verkaufsraum an der Friedrichshagener Straße und verlangten von einer Angestellten Geld. Weil die Frau zunächst nicht reagierte, soll einer der Täter in Richtung Decke geschossen haben. Daraufhin öffnete sie die Kasse. Die Unbekannten nahmen das Geld und rannten davon. Verletzt wurde niemand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.