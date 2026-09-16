Potsdam (dpa/bb) – Die weiter gestiegenen Spritpreise bekommen Autofahrer im Flächenland Brandenburg stark zu spüren. Laut Spritpreisportal Tankerkönig ist das Tanken in dem Bundesland aktuell im bundesweiten Vergleich besonders teuer. Die dafür zugrunde liegenden Daten gehen auf die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zurück.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies im Landtag auf eine Entschließung des Bundesrats vom Mai. «Die Bundesregierung soll insbesondere erstens die Absenkung der Energiesteuer um 17 Cent je Liter an die Beilegung der Krise in der Golfregion und die Normalisierung der Rohölpreise knüpfen», sagte Woidke. Es gehe auch darum, Mitnahmeeffekte zu verhindern. Brandenburg habe den Antrag unterstützt. Der zuständige Ausschuss berate darüber. Er reagierte auf den Vorwurf des BSW-Abgeordneten Sven Hornauf, dass Woidke einen Spritpreisdeckel fordere, aber selbst nichts tue, auch nicht etwa eine Bundesratsinitiative einbringe.





Ministerin: Preisschock trifft Brandenburg besonders

Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) sagte der dpa: «Der Preisschock trifft Brandenburg besonders hart, da hier viele Menschen täglich weite Strecken zur Arbeit pendeln müssen und Unternehmen auf funktionierende und bezahlbare Lieferketten über die Straße angewiesen sind.» Die Bundesregierung müsse deshalb jetzt handeln. «Wir brauchen schnell eine spürbare Entlastung an der Zapfsäule.» Die Bundesregierung arbeitet an schnellen Maßnahmen für niedrigere Spritpreise.

Brandenburg und Berlin wurden beim Portal Tankerkönig als Bundesländer mit dem höchsten Dieselpreis aufgeführt. Danach rangierte er am Nachmittag bei 2,569 Euro. Bei Superbenzin der Sorte E10 lag Brandenburg mit 2,429 Euro bei dem Portal ganz vorn im Vergleich der teuersten Regionen, gefolgt von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bayern wurde als günstigstes Bundesland aufgeführt. Die Spritpreise an den Tankstellen schwanken allerdings mehrmals am Tag.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt erreichte Superbenzin der Sorte E10 am Dienstag den vierten Rekord in direkter Folge. Ein Liter kostete 2,30 Euro und damit 1,4 Cent mehr als einen Tag zuvor, wie der ADAC mitteilt.