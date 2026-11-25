Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC kann auch über den kommenden Sommer hinaus auf Mittelfeldspieler Paul Seguin bauen. Der Vertrag des 31-Jährigen hat sich durch eine an seine Einsätze geknüpfte Klausel um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2028 verlängert, wie der unangefochtene Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga mitteilte.

«Paul hat bei uns die Rolle übernommen, die wir uns bei seiner Verpflichtung vorgestellt haben: Er ist ein wichtiger Taktgeber, Anführer und Vorbild, der unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinen fußballerischen Qualitäten extrem guttut», begründete Sportdirektor Benjamin Weber die weitere Zusammenarbeit.





Vier Tore in 41 Pflichtspielen

Seguin war im Sommer 2025 vom FC Schalke 04 nach Berlin gewechselt und entwickelte sich unter Trainer Stefan Leitl zu einer wichtigen Säule im Mittelfeld. Zuvor hatte der gebürtige Magdeburger unter anderem für den VfL Wolfsburg, die SpVgg Greuther Fürth und Herthas Stadtrivalen 1. FC Union Berlin gespielt.

In bislang 41 Pflichtspielen für die Alte Dame erzielte Seguin vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Zuletzt traf der Routinier beim deutlichen Derbysieg bei Energie Cottbus. «Wir haben Ziele, die wir erreichen wollen – und dafür werden wir zusammen weiter hart arbeiten», sagte Seguin.