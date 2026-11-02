Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Woche startet in Berlin und Brandenburg wolkig und mit Temperaturen unter 10 Grad. In der Nacht wird es auch frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Stark bewölkt wird es laut dem DWD an den ersten beiden Wochentagen und wolkig am Mittwoch.

In der Prignitz ist am Montag etwas Regen möglich, wie es hieß. Nur vereinzelt regnet es am Dienstag, am Mittwoch laut Bericht gar nicht. Am Montag und Mittwoch ist mit Höchstwerten um 9 Grad und am Dienstag um 8 Grad zu rechnen.





Noch kälter wird es in den Nächten, die die Wetterexperten als neblig-trüb und stark bewölkt prognostizieren. Demnach sind in der Nacht zu Dienstag Tiefstwerte von 4 bis 0 Grad und in der Nacht auf Mittwoch Tiefstwerte von 5 bis 1 Grad zu erwarten. Dabei komme es in Bodennähe zu Frost.