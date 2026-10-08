Potsdam (dpa/bb) – Tages – und Übernachtungsgäste haben 2025 in Brandenburg insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro ausgegeben. Das geht aus einer Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) im Auftrag des Ostdeutschen Sparkassenverbands hervor. Damit sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, er sichere Einkommen und Arbeitsplätze, hieß es bei der Vorstellung während des Brandenburgischen Tourismustags in Potsdam.

Besonders stark profitiere das Gastgewerbe mit rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz, gefolgt vom Einzelhandel mit knapp 1,5 Milliarden Euro und den Dienstleistungen mit rund 1,2 Milliarden Euro. Tourismus wirke damit weit über die klassischen touristischen Betriebe hinaus, hieß es. «Tourismus schafft Lebens- und Aufenthaltsqualität – für Gäste, aber eben auch die Menschen, die hier leben», sagte Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) laut Mitteilung.





Eine Besonderheit in Brandenburg ist laut Tourismusbranche der hohe Anteil an Tagesgästen: Etwa jeder zweite Euro, der in der Tourismusbranche erwirtschaftet werde, komme von Tagesgästen.

Die SPD-Landtagsfraktion teilte mit, die Koalition in Brandenburg setze sich für den Erhalt von Minijobs und Bürokratieabbau für die Tourismus- und Gastronomiebranche ein.