Berlin (dpa/bb) – Mehr als 1,2 Millionen Notrufe über die Nummer 110 sind im vergangenen Jahr bei der Berliner Polizei eingegangen. Genau waren es 1.279.030 dieser Anrufe. Das teilte die Polizei am Tag des Notrufs, der wegen der Nummer auf dem 1. Oktober (1.10.) liegt, mit.

230.535 der Anrufe waren keine echten Notrufe, sondern Spaßanrufe oder Fakeanrufe oder kamen von verwirrten Menschen. Pro Tag wurden im Schnitt 2.571 Einsätze der Polizei ausgelöst. Viele davon waren dringend, so dass Polizisten in 223.380 Fällen mit Blaulicht und Sirene zu einem Tatort, einem Unfallort oder einem Notfall unterwegs waren.



