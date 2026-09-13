Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei lädt zum Tag der offenen Tür. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr können Interessierte sich Einsatzvorführungen anschauen sowie neun Themenparks und ein Spiel- und Sportangebot speziell für Kinder erkunden. Wie in den Jahren zuvor erwartet die Polizei 25.000 bis 30.000 Besucherinnen und Besucher.

Auf dem Gelände der Polizeiakademie in Ruhleben können Besucher sich zu Themen wie Schutz vor Einbruch, Brennpunktarbeit und der Polizei als Arbeitgeberin informieren. Außerdem wird vorgeführt, wie Spezialeinsatzkommandos arbeiten und in welchen Situationen Diensthunde helfen können.





Der Tag der offenen Tür soll ein Familienfest sein. Der Polizei zufolge gibt es bei jedem der neun Themenparks auch ein spezielles Angebot für Kinder. Der Eintritt ist frei. Besucher sollten keine Glasflaschen mitbringen und am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Hunde sind nicht erlaubt. An zahlreichen Ständen wird Essen verkauft.