Berlin (dpa) – Der Synthesizer wird das Instrument des Jahres 2027. Damit soll Neugier und Aufmerksamkeit auf die vielen Seiten des Synthesizers gelenkt werden, wie der Landesmusikrat Berlin mitteilte. «Seine Vielseitigkeit macht den Synthesizer zu einem der ausdrucksstärksten Instrumente, die es gibt.»

Der Synthesizer erzeuge «orchestrale Wucht, filigrane Melodien oder meditative Klangflächen, und das durch den kreativen Einsatz von Reglern, Tasten, Strom und Kabeln», hieß es in der Mitteilung. «Ob im pulsierenden Synth-Pop der 1980er, in den hypnotischen Beats des Techno, den sphärischen Klangteppichen des Ambient oder den unerhörten Frequenzen der Jazz-Fusion – er prägt die Klangsprache ganzer Genres.»





Seit 2008 wird ein Instrument des Jahres gekürt. Die Landesmusikräte hatten sich für dieses Jahr auf das Akkordeon geeinigt. In der Vergangenheit waren etwa schon die Mandoline, die Orgel oder das wohl verbreitetste Instrument von allen ausgewählt worden: die Stimme.