Berlin (dpa) – Als frühere Projektleiterin der Modernisierung des Stadions An der Alten Försterei ist sie bei Fußball-Bundesligist Union Berlin extrem populär. Jetzt wurde Sylvia Weisheit in den Aufsichtsrat des Clubs aus Köpenick gewählt. Weisheit stand mit auf der Liste des Aufsichtsrats-Vorsitzenden Thomas Koch, die bei der Mitgliederversammlung der Eisernen eine klare Mehrheit bekam. Weisheit rückte für den im vergangenen Oktober gestorbenen Hans-Joachim Lesching nach.

Neben Koch und Weisheit, die die erste Frau im Gremium ist, wurden auch die bisherigen Mitglieder Dirk Fischer, Björn Böhning, Marvin Kretzschmar, Karlheinz Nolte und Christoph Schulte im Amt bestätigt. Kandidat Daniel Rahaus scheiterte erneut, weil es keine Einzelwahl gab. Zuvor gab es bei der Versammlung allerdings eine kontroverse Diskussion über das Prozedere der Kandidaturen und der Abstimmungen. Viele der anwesenden Mitglieder enthielten sich bei der Abstimmung.





Weisheit koordinierte als Projektleiterin die Anstrengungen von Fans, Sponsoren und Partnern des 1. FC Union Berlin beim Stadionbau 2008/2009.