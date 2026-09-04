Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer heute in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, sollte sich auf ungemütliches Wetter einstellen: Regen, einzelne Gewitter und stürmische Böen ziehen über die Region. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verlagert sich der Regen im Tagesverlauf vom Norden über die Mitte in den Süden, dabei können vereinzelt auch Unwetter auftreten.

Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Durch den Wind können einzelne Äste herabstürzen und Gegenstände umherfliegen, wie die Wetterexperten warnen. Frei stehende Gegenstände wie Gartenmöbel sowie Zelte und Abdeckungen sollten deshalb gut gesichert werden. Wer draußen unterwegs ist, sollte besonders auf herabfallende Äste achten.





In der Nacht zum Samstag kann es gebietsweise wieder aufklaren. Am Samstag bleibt es den Wetterexperten zufolge dann windig und wechselhaft. Vor allem im Norden Brandenburgs fällt gelegentlich Regen. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 23 Grad.

Sonne in Aussicht

Für einen Ausflug bietet sich dagegen der Sonntag deutlich besser an: Es wird heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen 21 bis 25 Grad. Der Wind soll den Angaben nach im Tagesverlauf deutlich nachlassen.

Zum Wochenstart wird es sogar noch etwas wärmer. Am Montag erwartet der DWD heiteres bis wolkiges und trockenes Wetter bei 25 bis 28 Grad.