Berlin (dpa) – Fußball-Viertligist Hallescher FC hat sich für die kommende Saison im Sturm verstärkt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 24 Jahre alte Anthony Roczen vom Zweitligisten Hertha BSC einen Vertrag an der Saale. Über die Dauer des Kontraktes wurden keine Angabe gemacht. «Anthony hat sein Potenzial bereits nachgewiesen und ist zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen worden. Wir wollen ihm in unserem Umfeld zu alter Stärke verhelfen und freuen uns auf einen großen und athletischen Angreifer mit viel Gier auf Tore», wird HFC-Sportdirektor Daniel Meyer in der Mitteilung zitiert.

Roczen begann seine fußballerische Laufbahn bei Hertha BSC und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Zwischenzeitlich stand er für den 1. FC Magdeburg und den SV Waldhof Mannheim auf dem Platz, bevor er sich nach einer Verletzungspause zurückkämpfte und zuletzt beim VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost Spielpraxis sammelte.