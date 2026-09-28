Potsdam (dpa/bb) – Studio Babelsberg hat in Potsdam zwei neue Studios für hybride Filmproduktionen eröffnet. Nach Unternehmensangaben geben sie Filmschaffenden mehr Freiheit: «von Echtzeit-Aufnahmen bis zur digitalen Erfassung von Menschen und Umgebungen». Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) war bei der Eröffnung dabei.

Die sogenannte LEDCave verbindet demnach Filmaufnahmen in Echtzeit mit Cloud-Technologien und generativer KI. Das rund 365 Quadratmeter große Studio verfügt zwei mobile LED-Wände und eine bewegliche LED-Decke.





In der «Grey Stage» können Schauspielerinnen und Schauspieler, ihre Bewegungen sowie Requisiten und Kulissen digital erfasst werden, wie es vom Unternehmen hieß. Die Aufnahmen lassen sich dann mit klassischen visuellen Effekten, virtuellen Kulissen oder KI-gestützten Verfahren weiterentwickeln. Das Studio Babelsberg hatte im vergangenen Jahr erneut rote Zahlen geschrieben.