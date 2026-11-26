Berlin (dpa/bb) – Aus Protest gegen den Sanierungsstau an ihrer Uni wollen Studierende der Technischen Universität Berlin selbst Hand anlegen. Am Donnerstagabend besetzten Dutzende Studentinnen und Studenten einen Teil des Mathematikgebäudes. Die Studierenden wollen das zum Teil leerstehende Gebäude in Eigenregie sanieren. Unter anderem sei geplant, Tische und Stühle zu reparieren und Lampen wieder an den Strom anzuschließen.

Die Teilnehmer nennen die Aktion eine «Instandbesetzung». Nach Angaben eines Teilnehmers planen die Studierenden mehrere Tage vor Ort zu bleiben, wollen in der Zeit aber niemanden am Verlassen oder Betreten des Gebäudes hindern. Vor der Aktion fand in dem Gebäude eine studentische Vollversammlung statt, auf der über den schlechten Zustand der Universitätsgebäude diskutiert werden sollte.





«Nach unseren Vorstellungen»

«Seit Monaten müssen wir zusehen, wie unsere Universität immer weiter verfällt», teilte TU-Studentin und Teilnehmerin der Protestaktion Emma Krüger der Deutschen Presse-Agentur mit. Lehrveranstaltungen fielen aus, wichtige studentische Räume würden geschlossen, während für Waffen und Abschiebungen Milliarden ausgegeben würden. «Das wollen wir so nicht hinnehmen. Wenn der Senat unsere Uni nicht saniert, machen wir es eben selbst – nach unseren Vorstellungen.»

Ziel der Aktion sei, das Mathegebäude zu einem Ort zu machen, den die Studierenden selbst gestalten könnten und der für alle zugänglich sei. Die Teilnehmer fordern die Universität und den Senat auf, konsequent in die Sanierung der TU Hochschule zu investieren. Sie fordern, studentische Stimmen gegen Militarisierung sowie die nach eigenen Worten «Komplizenschaft unserer Uni und der Politik am Genozid in Palästina» ernst zu nehmen.

Das Mathematikgebäude ist eines der größten Häuser der TU. Es befindet sich auf dem Hauptcampus an der Straße des 17. Juni in Charlottenburg. Wie an vielen anderen Hochschulen besteht an der TU ein erheblicher Sanierungstau. Mehrere Gebäude mussten zuletzt schließen, weil sie baufällig sind oder technische oder bauliche Mängel bestehen.