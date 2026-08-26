Potsdam (dpa/bb) – Die Erzeugung von Strom aus Windkraft ist in Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gewachsen als die Zahl der Windräder. Von 2016 bis 2025 stieg die Zahl der Windenergieanlagen um rund 15 Prozent von 3.598 auf 4.135, wie Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) in einer Antwort auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Steffen John mitteilte.

Die installierte Leistung erhöhte sich im gleichen Zeitraum aber um etwa die Hälfte von 6.302 Megawatt auf 9.555 Megawatt. Die Hauptgründe dafür sieht das Ministerium im sogenannten Repowering – dem Ersetzen alter Windräder durch größere und stärkere Modelle -, in einer größeren Anlagenleistung und in technischer Weiterentwicklung. Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht laut Stromspiegel im Jahr bis zu 2,7 Megawatt.





Brandenburg bei Leistung bundesweit auf Platz drei

Mit der installierten Leistung von fast 10.000 Megawatt lag Brandenburg nach Angaben des Bundesverbands Windenergie im Jahr 2025 auf dem dritten Platz bundesweit nach Niedersachsen mit einer Leistung von fast 14.000 Megawatt und Schleswig-Holstein mit ebenfalls knapp 10.000 Megawatt. Die Daten stammen aus das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur.

Der Landesverband Erneuerbare Energien sah für das erste Halbjahr allerdings einen stockenden Zuwachs bei Windkraftanlagen in Brandenburg. Mit 22 neu gebauten und 22 abgebauten Anlagen bleibe der Bestand an Windrädern unverändert, hatte der Verband im Juli mitgeteilt. Die installierte Leistung in Brandenburg wuchs laut dem Verband um 106 Megawatt, ein Minus von 43 Prozent beim Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Windräder sind in den betroffenen Gemeinden teils umstritten – unter anderem wegen des veränderten Landschaftsbildes. Die Betreiber von Windenergieanlagen müssen Abgaben an die Kommunen in Brandenburg zahlen. Damit sollen Gemeinden finanziell am Ausbau beteiligt werden.

Das Bundeskabinett hatte im Juli Reformpläne in der Energiepolitik beschlossen. Dazu gehört, dass der Ausbau erneuerbarer Energien besser auf den Ausbau der Stromnetze abgestimmt werden soll. Die Grünen hatten davor gewarnt, dass Wind- und Solarenergie gebremst statt beflügelt werden.