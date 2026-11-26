Berlin (dpa/bb) – Die von Rot-Grün-Rot angestrebte Ergänzung der Berliner Landesverfassung um den Kampf gegen Antisemitismus ist noch nicht sicher. Im Abgeordnetenhaus betonte zwar neben Linke, Grünen und SPD auch die CDU ihr Ziel, den Schutz jüdischen Lebens in die Verfassung aufzunehmen. Allerdings will die Union die Änderung auf diesen Punkt beschränken, während die anderen drei Parteien auch den Kampf gegen andere Formen von Rassismus und Menschenfeindlichkeit in der Verfassung verankern wollen.

Für eine Verfassungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Linke, Grüne und SPD, die derzeit über die Bildung einer Koalition verhandeln, brauchen dafür die CDU. Die AfD lehnt das Vorhaben ab.





CDU sieht besondere Verantwortung

Die CDU-Politikerin Cornelia Seibeld argumentierte, Verfassungen müssten grundsätzlich «abstrakt generell und möglichst schlank bleiben». So heiße es in der Berliner Verfassung wie auch im Grundgesetz: «Die Würde des Menschen ist unantastbar.»

Dennoch ergebe sich aus der besonderen Verantwortung Deutschlands und auch Berlins für die Schoah eine Verpflichtung, die sich mit keiner anderen vergleichen lasse. «Und deswegen dürfen wir auch den Schutz jüdischen Lebens und den Kampf gegen Antisemitismus nicht mit anderen, natürlich ebenso wichtig zu bekämpfenden Formen von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit vermischen.»

Unterschiedliche Vorschläge

Die CDU will in der Verfassung den Wortlaut verankern: «Das Land tritt Antisemitismus entgegen und schützt sowie fördert das jüdische Leben und die jüdische Kultur.» Linke, Grüne und SPD streben laut ihren Sondierungsvereinbarungen an, «den Schutz vor Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit» in die Verfassung aufzunehmen.

Eralp will mehr Schutz für alle Minderheiten

Linke-Fraktionschefin Elif Eralp wies im Plenum darauf hin, dass neben jüdischen Menschen zum Beispiel auch Sinti und Roma, queere oder schwarze Menschen oder Frauen mit Kopftuch diskriminiert oder angegriffen würden. «Das bedeutet nicht, alles gleichzusetzen. Es bedeutet, anzuerkennen und ernst zu nehmen, dass viele Menschen in unserer Stadt auf unterschiedliche Weise Ausgrenzung, Hass und Gewalt erleben», so Eralp.

«Die Lehre aus dem größten Menschheitsverbrechen, das vom deutschen Boden ausging, dem Holocaust, ist der Schutz jüdischen Lebens und der Schutz aller Minderheiten», fügt sie hinzu. Gleichzeitig kritisierte sie das Vorgehen der CDU: Eine Einladung der Linken zu einem überparteilichen Gespräch über das Thema sei die CDU vor kurzem nicht gefolgt. «Statt eines Verständigungsversuchs, den unsere Verfassung uns vorgibt, legt sie hier ohne Rücksprache im Alleingang einen Antrag vor.»

SPD und Grüne mahnen gemeinsames Vorgehen an

Der SPD-Fraktionschef und Parteivorsitzende Steffen Krach mahnte: «Eine solche Verfassungsänderung darf kein parteipolitisches Projekt sein. Es geht nicht darum, wer den ersten Antrag gestellt hat. Es geht nicht darum, wessen Formulierung am Ende im Gesetzblatt steht. Wenn wir den Schutz jüdischen Lebens in unserer Verfassung verankern, dann sollte das ein gemeinsames Bekenntnis der vier demokratischen Parteien in diesem Hause sein.»

Ähnlich äußert sich die Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch: «Ich hoffe sehr, dass wir hier unter den vier demokratischen Fraktionen in diesem Haus zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen in den weiteren Gesprächen nach dieser Plenarsitzung.»

Der AfD-Politiker Martin Trefzer hält eine Verfassungsänderung für den falschen Weg. Statt «ein paar Federstrichen» in der Verfassung sei entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens nötig. Bisher sei es «nicht im Ansatz gelungen, den israelbezogenen und den muslimischen Antisemitismus als zurzeit größten Gefahren für jüdisches Leben in unserer Stadt einzudämmen».