Berlin (dpa/bb) – Mit Pfefferspray, einem Messer und einer zerbrochenen Flasche haben sich drei Männer im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg bei einer Auseinandersetzung gegenseitig verletzt. Ein 34-Jähriger und ein 27-Jähriger wurden bei dem Streit in der Nacht zum Samstag leicht verletzt, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die beiden waren in Streit geraten, der 27-Jährige soll den Älteren mit Pfefferspray und einem Messer angegriffen haben.

Der 34-Jährige erlitt laut Polizei Schnittverletzungen und ergriff den 27-Jährigen von hinten. Ein weiterer, 21 Jahre alter Mann soll dann mit einer zerbrochenen Flasche gegen das Gesicht des 27-Jährigen geschlagen haben – der trug Kratzwunden im Gesicht davon. Polizisten stellten Messer und Pfefferspray sicher und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.