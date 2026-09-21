Potsdam (dpa/bb) – Eine 80 Jahre alte Radfahrerin, die vor anderthalb Wochen in Potsdam von einer Straßenbahn überrollt wurde, ist tot. Die Frau erlag am Wochenende in einer Klinik ihren schweren Verletzungen, wie die Behörde mitteilte. Ein Todesermittlungsverfahren wurde demnach eingeleitet.

Die Radfahrerin war am 11. September an einer Fußgängerfurt von einer Straßenbahn angefahren worden, als sie die Straße überquerte. Trotz Gefahrenbremsung überrollte die Bahn die Seniorin und ihr Fahrrad. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrgäste in der Bahn und der Fahrer blieben unverletzt.



