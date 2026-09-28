Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem bereits warmen Wochenende bringt auch der Wochenbeginn sommerliche Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt viel Sonnenschein an. Am Montag und Dienstag rechnet der DWD mit Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad.

Demnach bringt der Dienstag wenige hohe Wolkenfelder und viel Sonnenschein. Am Mittwoch bleibt es laut den Wetterexperten sonnig bei maximal 22 bis 24 Grad. In den Nächten ist es dem Bericht zufolge gering bewölkt und die Temperaturen fallen deutlich ab – auf bis zu acht Grad.



