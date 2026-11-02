Leverkusen (dpa) – Drei Monate nach der Diagnose einer Stoffwechselstörung ist Kennet Eichhorn bei Bayer Leverkusen zurück auf dem Trainingsplatz. Der 17-Jährige absolvierte eine erste individuelle Einheit im Schatten der BayArena und setzt ab sofort die sportliche Aufbauarbeit in Leverkusen fort, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

«Wir freuen uns sehr, dass Kennet wieder hier ist und individuell auf dem Platz arbeiten kann», sagte Leverkusens Geschäftsführer Sport, Simon Rolfes. «Wir werden seinen Aufbau Schritt für Schritt unterstützen und intensiv begleiten. Ein konkretes Zeitfenster für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining gibt es zurzeit nicht.»





Diagnose nach Gewichtsverlust

Bei Eichhorn war im Sommer eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert worden. Dieser war eine hohe Belastung und ein übermäßiger Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung vorausgegangen, wie der Verein damals mitteilte. Eichhorn musste stationär in einer Klinik behandelt werden.

Der von der europäischen Fußball-Elite umworbene Eichhorn war im Sommer für kolportiere neun Millionen Euro aus Berlin nach Leverkusen gewechselt. Im Alter von damals 16 Jahren absolvierte Eichhorn in der vergangenen Saison 19 Spiele für die Profimannschaft von Zweitligist Hertha BSC.