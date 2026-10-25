Berlin (dpa/bb) – Ein stillliegendes Frachtschiff hat im Bezirk Treptow-Köpenick gebrannt. Das Schiff auf der Spree in Oberschöneweide etwas nördlich vom Fährterminal Baumschulenstraße stand am Morgen in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie war mit einem großen Aufgebot mit 84 Einsatzkräften vor Ort.

Darunter waren Spezialkräfte des Wasserrettungsdienstes, 27 Einsatzfahrzeuge inklusive 2 Booten. Eingesetzte wurden auch 12 sogenannte Pressluftatmer, also Atemschutzgeräte. Die Wasserrettungsdienste des ASB und der DLRG unterstützten den Einsatz. Die Feuerwehr war gegen 7.01 Uhr alarmiert worden. Am Vormittag liefen noch Nachlöscharbeit.





Da es Hinweise gegeben habe, dass das stillliegende, große Schiff teilweise von Obdachlosen genutzt werde, sei auch der Rettungsdienst alarmiert worden. Beim Absuchen des gesamten Schiffes sei aber niemand gefunden worden.