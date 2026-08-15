Berlin (dpa/bb) – Ein 48-Jähriger ist bei einem Streit im Bezirk Treptow-Köpenick mehrfach in den Oberkörper gestochen worden. Er musste notoperiert werden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Er habe sich am späten Freitagabend am Baumschulen-Ufer mit einem 45-Jährigen gestritten, bevor es zu der Gewalttat gekommen sei. Der mutmaßliche Täter wurde demnach später an seinem Wohnsitz festgenommen. Gegen den 45-Jährigen wird ermittelt.