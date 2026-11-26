Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in Berlin-Kreuzberg und Neukölln durch Stiche schwer verletzt worden. Die Polizei wurde am frühen Morgen auf den Kottbusser Damm und in die Urbanstraße gerufen, wie die Behörde mitteilte. Dort wurden demnach nicht weit voneinander die Verletzten unweit des Hermannplatzes entdeckt. Auf dem Kottbusser Damm wurde zudem ein Messer sichergestellt.

Die beiden Männer wurden in eine Klinik gebracht. Dort wurden sie den Angaben zufolge notoperiert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Hintergrund sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft. Das Alter der beiden stand zunächst nicht fest.





Die «B.Z.» berichtete, dass es eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gab. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.