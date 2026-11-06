Berlin (dpa/bb) – Stephanie Otto bleibt auch in den kommenden Jahren Chefin der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag seiner Vorstandsvorsitzenden mit einstimmigem Beschluss bis in das Jahr 2029, wie das Unternehmen mitteilte.

Otto steht seit Oktober 2019 an der Spitze der BSR. In den vergangenen Jahren habe sie gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen und den Beschäftigten die Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben. Dazu gehöre etwa die Stärkung der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft.





Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 6.400 Beschäftigte.