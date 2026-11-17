Berlin (dpa/bb) – Wenn die Füchse Berlin am Mittwoch beim dänischen Meister Aalborg HB (18.45 Uhr/Dyn) in die Hauptrunde der Handball-Champions-League starten, stehen sie schon unter Druck. «Jedes dieser jetzt kommenden acht Spiele wird ein Kampf um Leben und Tod», sagte Trainer Nicolej Krickau.

Füchse-Star Gidsel will noch Platz zwei

Da die Punkte aus den direkten Vergleichen mit Veszprém aus der Vorgruppe mitgenommen wurden und beide Partien verloren gingen, startet der Bundesligist als einziger in der Gruppe mit null Punkten und somit vom letzten Platz aus. Die ersten vier Teams der Gruppe erreichen das Viertelfinale. «Wir müssen deshalb mindestens in fünf der acht Spiele punkten», sagte Krickau.





Weitere Gruppengegner sind Wisla Plock, Paris Saint-Germain und der Bundesliga-Rivale MT Melsungen. Für Welthandballer Mathias Gidsel ist Veszprém der große Favorit, dahinter aber noch alles offen. «Es ist möglich, den zweiten Platz zu attackieren. Wir haben die Qualität, alle Mannschaften in dieser Gruppe zu schlagen. Auch, wenn wir die einzige Mannschaft mit null Punkten sind, muss das unser Ziel sein. Es ist alles offen», sagte der Däne.

Respekt vor Aalborgs Defensive

Der zweite Platz würde auch die Chancen auf das Final Four erhöhen. Denn im Viertelfinale könnten so möglicherweise die Topfavoriten FC Barcelona und SC Magdeburg umgangen werden. «Zwei der besten Mannschaften Europas. Entsprechend möchte man möglichst erst im Final Four auf die treffen», sagte Nationalspieler Matthes Langhoff.

Um dort hinzukommen, wird aber nur von Spiel zu Spiel geschaut. «Wir dürfen uns nicht zu viel Druck machen, dass wir uns da selbst im Weg stehen», warnte Langhoff. Deshalb geht der Fokus zunächst nur auf Aalborg. «Obwohl der Letzte gegen Vorletzten spielt, ist das ein absolutes Topspiel», sagte Krickau.

Und auch, wenn der dänische Meister zuletzt im Angriff einige Probleme hatte, erwartet der dänische Coach eine harte Aufgabe. «Die Abwehr und Keeper Landin sind total stark. Deshalb brauchen wir auch eine bessere Angriffsleistung als gegen Kiel», sagte er.