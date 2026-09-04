Berlin (dpa) – Endlich geht es los für Deutschlands Basketballerinnen bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft. In der Uber Arena treffen Leonie Fiebich und Co. heute (17.45 Uhr/Prosieben und Magentasport) auf Spanien und damit gleich auf einen Medaillenkandidaten. Vier Spielerinnen, auf die es gegen den Vize-Europameister ganz besonders ankommen wird:

Alexis Peterson-Smalls

Die 31 Jahre alte Amerikanerin wurde vor zwei Jahren extra eingebürgert, um die Schwachstelle auf der Point-Guard-Position zu beheben. Peterson-Smalls hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert, dennoch ist der Aufbau weiter eine Problemzone im deutschen Spiel. Das wissen auch die Gegnerinnen und üben deshalb viel Druck auf Peterson-Smalls aus. Wichtig wird sein, dass sie ihre Mitspielerinnen trotzdem gut in Szene setzt.





Frieda Bühner

Die 22-Jährige hat einen rasanten Aufstieg hinter sich. Vor den Olympischen Spielen in Paris vor zwei Jahren war Bühner nur Insidern ein Begriff. Inzwischen ist sie aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Gleich in ihrem ersten Jahr in der WNBA fasste sie bei ihrem Club Portland Fire Fuß. Mit ihrer Unbekümmertheit und ihrem guten Wurf kann sie ein ganz wichtiger Faktor sein.

Nyara Sabally

Bis zuletzt wurde um den Einsatz der jüngeren der beiden Sabally-Schwestern gebangt. Während die zwei Jahre ältere Satou wegen der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung passen muss, hat Nyara ihre Wadenprobleme rechtzeitig auskuriert. Die Frage ist nun, wie es um ihr Fitnesslevel bestellt ist. Doch jede Minute Spielzeit gegen Spanien kann dem deutschen Team helfen. Vor allem unter dem Korb ist Sabally für die Mannschaft wichtig.

Leonie Fiebich

Nach dem Ausfall von Satou Sabally ist Fiebich das Gesicht des deutschen Teams. Die 26-Jährige ist immer da, wenn die Nationalmannschaft ruft. Von der Heim-WM träumt sie schon lange. Trotz einer Knöchelverletzung stand eine Absage für sie daher nie zur Debatte. Sie muss die deutsche Mannschaft führen und mit ihrer Erfahrung zusammenhalten. In den entscheidenden Phasen dürfte der Ball in ihre Hände wandern.