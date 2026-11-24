Slubice (dpa) – Mehrere hundert Frauen werden jedes Jahr in Deutschland bei Femiziden getötet, Zigtausende zeigen Fälle von Stalking bei der Polizei an. Dazu gehört auch Masha Janko, eine junge Zoll-Mitarbeiterin, die brutal erdrosselt wird. Zuvor war sie noch mit einer Freundin und zwei Zoll-Kollegen Darts spielen, wie jede Woche, alles wie immer. Doch auf dem Heimweg wird sie überfallen und ermordet. Der neue «Polizeiruf 110 – Stalker», der am Sonntagabend ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, widmet sich damit einem brandaktuellen und vieldiskutierten Thema.

Was Masha in den Wochen vor ihrem Tod widerfahren ist, dürfte für viele Menschen eine Gruselvorstellung sein: Sie wurde gestalkt, mit ihrer eigenen Handykamera mittels einer Spähsoftware im Schlaf gefilmt. Ein Fremder war in ihrer Wohnung, erzeugte Stromausfälle. Zudem wurden sexualisierte Deepfakes, also künstlich erzeugte oder manipulierte Bilder, die sie nackt zeigen sollen, in einem Internetforum hochgeladen. Die Videos ihrer Handykamera wurden ihr zugeschickt – ihr war also bewusst, dass jemand in ihr persönliches Umfeld eingedrungen ist.





Bezüge zum Fall Collien Fernandes

Der neue Fall der Fernsehermittler der fiktiven deutsch-polnischen Mordkommission erinnert damit auch an Collien Fernandes, die ihrem Ex-Mann Christian Ulmen seit einiger Zeit vorwirft, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Ihre Vorwürfe haben eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt im Internet ausgelöst. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Auch im «Polizeiruf» gerät das engste Umfeld der Toten in den Fokus. Ist die Beziehung mit einem Zoll-Kollegen wirklich so einvernehmlich zu Ende gegangen wie vorgegeben? Oder hat sich ein weiterer Arbeitskollege gerächt, weil er mehr von Masha wollte als sie von ihm? Oder war es womöglich ihr Zahnarzt?

Thema mit gesellschaftlicher Brisanz

Viele Charaktere lernen die Zuschauer bei den Ermittlungen nicht kennen, die männlichen darunter werden aber fast alle als unübersehbar verdächtige und mindestens merkwürdige Persönlichkeiten inszeniert. Wenn Tausende Frauen in Deutschland belästigt und im schlimmsten Fall sogar wegen ihres Geschlechts ermordet werden, muss es auch viele Täter geben – und das sind in der Regel Männer, da sind die Statistiken eindeutig. Nicht alle Männer, aber doch Männer.

Und allzu oft wird nicht genau hingeschaut, auf Hinweise nicht ernst genug reagiert. Darüber ärgert sich auch Ermittlerin Alexandra Luschke (Gisa Flake) bei einem kurzen Wutausbruch, als klar wird, dass bei einer Stalking-Anzeige Mashas die zuständigen Polizisten alarmierter hätten sein müssen.

Viel Routine bei den fiktiven Ermittlungen

Unabhängig von dieser Szene ermitteln Luschke und ihr Kollege Karl Rogov (Frank Leo Schröder) in Slubice, der polnischen Stadt gleich gegenüber von Frankfurt (Oder), aber recht unaufgeregt und von Nebengeschichten befreit. Unterstützt werden sie dabei von René Klein (Johannes Kienast), einem Cyber-Spezialisten des LKA, der mit seiner unkonventionellen Art auffällt und zumindest etwas Schwung reinbringt.

Denn was andere Sonntagabendkrimis zu viel haben, hat dieser zu wenig: Der Fall geht seinen Weg, alles wirkt nach Routine – und das, obwohl immer neue, perfide Details über das Stalking bekanntwerden. Die Inszenierung von Regisseur Oliver Schmitz kann dabei mit dem Grauen der im Drehbuch (Mike Bäuml) aufgeführten Taten nicht so recht mithalten. Dabei birgt das gesellschaftlich riesige Thema so viel Potenzial für einen bedeutenden Krimi. Doch zu ungerührt agieren dafür die Ermittler, zu plakativ die Tatverdächtigen.

Hätte das Grauen früher ein Gesicht bekommen sollen?

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Verdächtigen zwar sehr verdächtig spielen, der Täter aber doch erst am Ende enthüllt werden soll. So gibt es zwar drei auffällige Männer im Zentrum der Handlung, aber lange kein Gesicht für den Schrecken, der sich in der Wohnung des Mordopfers und später auf ihrem Heimweg von einem Abend mit Freunden abgespielt hat.

Anders löste das vor einigen Jahren der «Tatort» aus Kiel, in dem Lars Eidinger in mehreren Episoden den Serienmörder Kai Korthals spielte. Korthals drang in die Wohnungen seiner Opfer ein und terrorisierte sie, ehe er sie umbrachte. Schon in der ersten Episode wurde er früh als Täter offenbart, Star-Schauspieler Eidinger sorgte dann mit seinem Talent für tiefgehenden Schauder.

Ermittler Rogov legt sich früh auf den Täter fest

Der «Polizeiruf», der bereits am 7. November beim Filmfestival Cottbus Premiere feierte und im April und Mai in Frankfurt (Oder), Slubice und Berlin gedreht wurde, setzt dagegen auf eine klassische Tätersuche mit Ermittlern, deren Charaktere noch mehr Details, mehr Tiefe vertragen könnten. Bei den Filmen von der deutsch-polnischen Grenze rotieren die Ermittler, zuletzt blieb aber nur der androgyne Vincent Ross (André Kaczmarczyk) mit seiner Andersartigkeit in der brandenburgischen Fläche im Gedächtnis.

Ross, der vor allem im kontrastreichen Team mit dem leicht unterkühlten wie routinierten Ermittler Rogov hervorsticht, ist dieses Mal nicht dabei. Auch Rogov spielt bei den Ermittlungsarbeiten zum Fall «Stalking» eine eher untergeordnete Rolle, legt sich aber sehr früh fest: «Es ist immer der Ex.» Behält er damit recht?