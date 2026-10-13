Berlin (dpa/bb) – Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Berlin-Tempelhof von einem Stahlträger erschlagen worden. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Details zu dem Opfer nannte er nicht.

Nach einem Bericht der «B.Z.» sollte der Stahlträger mit Hilfe eines Stahlseils oder einer Kette angehoben werden. Dabei sei die Sicherung gerissen und der schwere Träger zu Boden gestürzt.





Der konkrete Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, erklärte der Polizeisprecher. Man gehe jedoch von einem technischen Defekt aus. Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz sei eingeschaltet worden.

Polizei und Feuerwehr wurden nach den Angaben gegen 14.40 Uhr zu der Baustelle auf einem Krankenhausgelände gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Für den jungen Mann kam die Hilfe jedoch zu spät.