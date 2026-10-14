Berlin (dpa/bb) – Der Arbeiter, der am Dienstag auf einer Baustelle in Berlin-Tempelhof tödlich verunglückt ist, war 21 Jahre alt. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag gegen 14.40 Uhr zu der Baustelle auf einem Krankenhausgelände gerufen. Dort war ein junger Mann von einem Stahlträger erschlagen worden.

Nach einem Bericht der «B.Z.» sollte der Stahlträger mit einem Stahlseil oder einer Kette angehoben werden. Dabei sei die Sicherung gerissen und der schwere Träger zu Boden gestürzt.





Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler gingen jedoch von einem technischen Defekt aus. Das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz sei eingeschaltet worden.