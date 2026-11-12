Berlin (dpa/bb) – Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf durfte sich im Berliner Abgeordnetenhaus am Nachmittag zumindest kurz feiern lassen. Der Grünen-Politiker ist derzeit üblicherweise vielbeschäftigt, schon wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen mit Linken und SPD. Nicht immer gibt es lauten Beifall, diesmal schon und sogar ein Ständchen und Blumen. Graf hat Geburtstag – seinen 46.

Mitglieder aus den drei Fraktionen, die zu den Verhandlungsteams gehören, versammelten sich nach dem Ende der Plenarsitzung für ein Foto-Shooting auf der breiten Treppe neben dem Foyer des Abgeordnetenhauses. Und bei der Gelegenheit sangen sie für den Grünen-Fraktionschef laut und klar «Happy Birthday». Umringt war Graf unter anderem von den Chefverhandlerinnen von SPD und Linken, Bettina König und Elif Eralp.





So viel Zuspruch ist nicht selbstverständlich: Am Vormittag hatte Graf im Plenarsaal eine Rede gehalten – vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gab es daran ausdrücklich Kritik.