Potsdam (dpa/bb) – In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam und anderen Orten setzen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor ihren Rathäusern in der kommenden Woche ein Zeichen gegen Krieg und für eine Welt ohne Atomwaffen. Am 8. Juli hissen sie die Flaggen der «Mayors for Peace», einer internationalen Vereinigung von Städten.

Sie wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. «Gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der geopolitischen Gesamtlage ist dieser Akt ein wichtiges Symbol», sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Die «Mayors for Peace» ( Bürgermeister für den Frieden) erinnern jährlich an ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes, wonach die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen gegen das Völkerrecht verstoßen.

Nach Angaben der Organisation hissen am Montag rund 600 Städte in Deutschland die Flagge vor ihren Rathäusern. In Brandenburg beteiligen sich neben Potsdam etwa auch Brandenburg an der Havel, Neuruppin, Erkner, Hennigsdorf, Bad Belzig und Seelow. Auch in Berlin werden vor Rathäusern in den Bezirken die Flaggen der «Mayors for Peace» gehisst.