Berlin (dpa/bb) – Das Berliner Stadtmuseum sucht Fotos, die die Kontraste und das Lebensgefühl der Stadt spiegeln. Fotografiebegeisterte seien eingeladen, persönliche Perspektiven auf Berlin einzubringen, hieß es in einem Aufruf am Dienstag. Die Fotos sollen auf der Internetseite des Museums gezeigt werden. Eine Auswahl werde zudem in der Ausstellung «Berliner Kontraste (2004-2015) – Fotografien von Frank Silberbach und Nikolas von Safft» gezeigt. Die Schau im Museum Ephraim-Palais soll in einem Monat eröffnet werden. Schon während der Pandemie hatte es einen Fotoaufruf gegeben.