Berlin (dpa/bb) – Unbekannte Täter haben die Scheibe eines Bürogebäudes in Berlin-Rummelsburg beschmiert und Bürostühle im Inneren des Gebäudes angezündet. Die Täter schmierten auf die Fensterfront und Hausfassade ein «X» und das Wort «Tesla», wie die Polizei mitteilte. Demnach gelang es den Tätern auch, Bürostühle im Inneren anzuzünden. Weitere Angaben machte die Polizei dazu nicht.

Ein Wachmann entdeckte demnach zufolge die Schmierereien, bemerkte Rauch im Inneren des Gebäudes und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand wurde gelöscht. Ein politisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden. Das Gebäude wird laut einer Polizeisprecherin auch von dem US-Autohersteller Tesla benutzt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Verletzt wurde niemand.



