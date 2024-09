Brandenburg an der Havel/Potsdam (dpa/bb) – Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Brandenburg ermittelt der Staatsschutz. Man werde zunächst die Motivlage prüfen, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Der Staatsschutz ermittelt beim Verdacht politisch motivierter Straftaten.

Die Polizei im Westen Brandenburgs war am Montag von 16 Schulen über inhaltlich identische E-Mails mit bedrohlichem Inhalt informiert worden. Betroffen waren 13 Schulen in Brandenburg an der Havel, zwei in Potsdam und eine in Kleinmachnow im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Polizei überprüfte an jeder der betroffenen Schulen vor Ort, ob die Sicherheit gefährdet sei, fand aber keine Indizien. In vereinzelten Fällen kam es zu Unterrichtsausfall.

Auch in Rheinland-Pfalz und Hamburg waren an diesem Tag Bombendrohungen an mehreren Schulen eingegangen. Die Drohungen hatten teils Bezug zur Lage in Nahost.

Erst in der vergangenen Woche waren an mehreren Berliner Schulen Mails mit Drohungen eingegangen. Laut Polizei waren sie nicht ernst zu nehmen. Der Staatsschutz ermittele wegen Störungen des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, hieß es.

In Brandenburg gab es zunächst keine genaueren Angaben dazu, wer die Mails verfasst hatte und was die Motivation dafür war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gehe man dem nach und werde auch Abgleiche mit Sachverhalten in anderen Bundesländern machen, sagte die Polizeisprecherin.