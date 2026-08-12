Potsdam (dpa) – Brandenburgs Ministerpräsident auf einem «Bravo»-Cover? Der Internationale Tag der Jugend (12. August) macht es möglich: Die Staatskanzlei in Potsdam hat aus diesem Anlass eine Collage im Stil einer «Bravo»-Titelseite für Instagram gestaltet.

«Wiedervereint! Erste Kabinettssitzung nach der Sommerpause» heißt es etwa – und alle Kabinettsmitglieder sind zu sehen – fast alle mit dunklem Anzug und Krawatte. Die Regierung verbindet die Vorschau auf ihr Programm nach der Sommerpause mit Begriffen für das Jugendwort 2026 – aber ohne Dr. Sommer. «Du bist gut genug – Die Schule geht wieder los», heißt es auf dem Bild – und «Gute Käse u.v.m – Dorf- und Erntefest Damelang.»





Noch bis zum 20. August können 11- bis 20-Jährige über die Top 10 des Jugendwortes des Jahres abstimmen. Dann wird entschieden, welche drei Begriffe die Favoriten sind. Auch «Süper» und «Digga» gehören zu den Vorschlägen beim Voting für das Jugendwort 2026.

Scherzhaft ist auf dem Cover aus der Staatskanzlei im «Bravo»-Stil zu lesen: «Unverkäuflich (uffm Schwarzmarkt Drei Mark 67)». Die Zahlenfolge wird «six seven» ausgesprochen und ist ein eher rätselhafter Kandidat für das Jugendwort.