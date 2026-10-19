Berlin (dpa/bb) – Fünf weitere Jahre Staatsballett Berlin unter Christian Spuck: Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin hat Spucks Vertrag bis zum 31. Juli 2033 verlängert. Der aktuelle Vertrag des Intendanten und Choreographen läuft in zwei Jahren aus, wie das Staatsballett Berlin mitteilte.

Spuck zeigte sich dankbar für das Vertrauen des Staatsballetts und erfreut über die weitere Arbeit mit der Kompanie: «Ich freue mich darauf, das gewachsene Miteinander weiter zu vertiefen, neue künstlerische Wege zu gehen und gemeinsam die einzigartige und vielfältige Kultur Berlins mitzugestalten.»





Spuck denkt das Ballett «immer wieder neu»

Der Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Stefan Evers, bezeichnete Spuck als jemanden, der die Kulturlandschaft Berlins präge und Tanz auf höchstem internationalem Niveau biete. «Er steht für künstlerische Exzellenz, Mut und den Anspruch, das Ballett immer wieder neu zu denken», sagte CDU-Senator Evers.

Spuck leitet das Staatsballett seit dem 1. August 2023. Ende Februar wurde er mit dem Deutschen Tanzpreis für seinen «mutigen, klaren» Neustart mit dem Staatsballett Berlin ausgezeichnet.