Berlin (dpa/bb) – Drei Tage nach dem Fund einer toten Frau in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Britz sind viele Fragen noch offen. Am Samstag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zwar mit, dass eine Obduktion der Leiche Anhaltspunkte auf ein Tötungsdelikt ergab. Wie genau die 69-Jährige ums Leben kam und wer hinter der Tat steckt, ist aber offen. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin sagte am Sonntag auf Anfrage, dass zum Schutz der Ermittlungen noch keine weiteren Angaben gemacht werden könnten. Die Frau war am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung in der Pintschallee aufgefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt.