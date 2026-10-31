Berlin (dpa/bb) – Bei einem Fahrstreifenwechsel sind zwei Autos in Berlin-Friedrichsfelde zusammengestoßen. Zwei Frauen kamen nach dem Unfall in der Nacht mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Eine 24-Jährige fuhr Zeugen zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen der Straße Alt-Friedrichsfelde und wollte in einer Unterführung auf die rechte Spur wechseln. Dort übersah sie demnach das Auto einer 43-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Autos schleuderten laut Polizei gegen äußere Trenngeländer und Ampelmasten.





Die 43-Jährige und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie es hieß. Die 24 Jahre alte Fahrerin des ersten Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt, ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 1,7 Promille. Sie kam laut Polizei zwischenzeitlich in Gewahrsam und gab eine Blutprobe ab.