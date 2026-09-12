Oberkrämer (dpa/bb) – Am Sonntag messen in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) Dutzende Dackel ihre Sprintqualitäten. Für «50 flinke Dackel» gehe es dann «auf eine 41 Meter lange Rennstrecke», teilten die Veranstalter mit. Um 16.00 Uhr ertönt der Startschuss. Vorher müssen die Dackelbesitzer ihre kleinen Athleten anmelden. Der Wettkampf ist Teil des Erntefestes im Ortsteil Bärenklau.

Bei den Dackelrennen ist der Sieg eher zweitrangig, gewettet wird ebenfalls nicht. Die putzigen Tiere erfreuen die Zuschauer häufig mit kleineren Renn-Eskapaden. Nicht selten rennen die Hunde in die entgegengesetzte Richtung, rennen auf die Nachbarbahn oder rennen überhaupt nicht. Zudem trifft sich die Dackel-Community mit allerhand Dackel-Devotionalien.



