Berlin (dpa/bb) – Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kann sich die Fortsetzung ihres Amtes auch in einer Koalition mit Linken und Grünen vorstellen. «Ja, aber natürlich», antwortete Spranger auf eine entsprechende Frage. Grundsätzlich wolle das ja jedes Senatsmitglied. Zuerst werde sie aber an den heute begonnenen Sondierungsgesprächen der drei Parteien teilnehmen, um den Bereich Innenpolitik zu vertreten.

«Da bin ich sehr gespannt, aber ich habe das fest im Blick. Jeder, der meine Arbeit kennt, weiß, dass ich da sehr klar darauf achte», sagte Spranger. Die Vereinbarungen aus den Vorgesprächen von Linken, Grünen und SPD zu den Themen Antisemitismus und Kontakte zur organisierten Kriminalität, die Donnerstag vorgestellt wurden, wollte Spranger nicht bewerten.



