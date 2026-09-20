Berlin (dpa) – Nach den großen Verlusten für die Berliner SPD bei der Abgeordnetenhauswahl hat Innensenatorin Iris Spranger ihre eigene Partei kritisiert. «Es ist natürlich völlig enttäuschend. Man hätte viel mehr rausstellen müssen, was auch die Senatoren der SPD, die Fraktion in den letzten dreieinhalb Jahren gemacht hat», sagte Spranger der Nachrichtenagentur dpa.

«Das ist in der Kampagne nicht erfolgt. Und dann kriegt man natürlich auch eine Quittung. Wenn man selber nicht dran glaubt, dann glauben auch die Wähler nicht dran. Das ist so.»



