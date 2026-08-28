Berlin (dpa/bb) – Die anstehende Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist laut Innensenatorin Iris Spranger (SPD) technisch gegen mögliche Cyberangriffe wie jüngst gegen die Senatsverwaltung abgesichert. «Nach jetzigem Stand sind dort keinerlei Daten abgeflossen», sagte sie in Berlin. «Die Wahlumgebung ist sicher nach Angaben unserer Sicherheitsbeauftragten.»

An die Hacker, die nach dem Angriff auf die Senatsverwaltung nun offenbar versuchen, den Senat zu erpressen, richtete Spranger eine klare Botschaft: «Wir lassen uns nicht erpressen, und wir werden uns nicht erpressen lassen.» Der Bundesinnenminister sei über den Erpressungsversuch gestern Abend informiert worden. Er habe dem Senat alle Bundesbehörden zur Verfügung gestellt.





Der Hackerangriff war am 14. August bekannt geworden. Daraufhin wurden die beiden betroffenen Senatsverwaltungen für Verkehr sowie für Bauen und Wohnen vorübergehend vom Landesnetz abgetrennt. Das Berliner Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln zu dem Vorgang.