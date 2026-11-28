Berlin (dpa) – Eiskunstläuferin Minerva Hase und die Fußballerinnen von Union Berlin haben bei der Wahl zu Berlins Sportlern und Sportlerinnen des Jahres ihre Titel verteidigt. Zum Sportler des Jahres wurde Julian Weber gewählt, Union-Trainerin Marie-Louise Eta setzte sich bei den Coaches gegen die männliche Konkurrenz durch, die Eisbären gewannen die Teamwahl. Bei der glanzvollen Champions-Gala in der Estrel Convention Hall wurden die Gewinner vor knapp 1800 Gästen geehrt. Der Publikumspreis der Hauptstadt-Medien wird seit 1979 vergeben.

Hase gewann mit ihrem Eiskunstlauf-Partner Nikita Volodin erstmals in diesem Jahr den WM-Titel und holte Bronze bei den Olympischen Winterspielen. Die 27-Jährige verwies Rennkanutin Pauline Jagsch und Para-Schwimmerin Elena Semechin auf die Plätze.





Union gleich zweimal vorn

Speerwurf-Europameister Weber setzte sich gegen Volodin und Hürdenläufer Emil Agyekum durch. Union-Trainerin Eta, die in der vergangenen Spielzeit das Männerteam zum Klassenerhalt führte und in dieser Saison die Köpenicker Fußballerinnen anleitet, verwies Eisbären-Trainer Serge Aubin, der mittlerweile den SC Bern trainiert, auf den zweiten Platz. Den dritten Rang sicherte sich Alba-Managerin Svenja Brunckhorst.

Bei den Frauen-Teams steht Union nach dem Sieg im Vorjahr wieder ganz vorn. Es folgen die Basketballerinnen von Alba sowie die Wasserballerinnen von Spandau 04. Bei den Männern siegten die Eisbären vor Alba und Union. Den Sonderpreis der Sportmetropole erhielt Kaweh Niroomand. Der Manager der BR Volleys wurde für seinen Einsatz als Olympiabeauftragter des Landes Berlin geehrt.