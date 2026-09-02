Potsdam (dpa/bb) – Ein Sportmotorboot ist nach einer Kollision mit einem Passagierschiff auf der Potsdamer Havel teilweise gesunken. Alle Beteiligten blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach waren das Passagierschiff und das Sportboot am Vormittag nahe der Insel Obere Planitz unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 61-jährige Schiffsführer des Passagierschiffs das Sportboot, woraufhin es zur Kollision kam.





Der 72-jährige Sportbootführer und seine 71-jährige Mitfahrerin konnten sich den Angaben nach selbstständig ans Ufer retten. Dort wurden sie vorsorglich von Rettungskräften untersucht. Das Sportboot sank halb, bis es auf einer Sandbank zum Liegen kam. Das Passagierschiff wurde nur geringfügig beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.